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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фати не сыграет против «Баварии»

05 Декабря 2021 • 14:49 Комментировать (2)

Возвращение нападающего Ансу Фати на футбольное поле снова откладывается. Талантливый форвард «Барселоны» должен был вернуться к работе с общей группой в пятницу, затем – в воскресенье, и вот теперь сроки снова перенеслись, учитывая состояние игрока. Об этом на своих страницах сообщает AS.

Ансу Фати не сможет сыграть за «Барселону» в ближайшем матче против «Баварии» в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Новая дата возможного возвращения на поле Фати – матч против «Эльче» 18 декабря.

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» пройдёт в ближайшую среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
05 Декабря 2021 в 15:39
вот теперь точно надежд на приемлемый результат матча нет.
Misha_diablo_football
05 Декабря 2021 в 16:49
и до этого то же надежды были только у ярых фанатов и руководителей больше чем клуба, в Мюнхене будет игра старшеклассников против мальчиков для битья...
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