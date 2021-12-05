​Фати не сыграет против «Баварии»

Возвращение нападающего Ансу Фати на футбольное поле снова откладывается. Талантливый форвард «Барселоны» должен был вернуться к работе с общей группой в пятницу, затем – в воскресенье, и вот теперь сроки снова перенеслись, учитывая состояние игрока. Об этом на своих страницах сообщает AS.

Ансу Фати не сможет сыграть за «Барселону» в ближайшем матче против «Баварии» в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Новая дата возможного возвращения на поле Фати – матч против «Эльче» 18 декабря.

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» пройдёт в ближайшую среду, 8 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.