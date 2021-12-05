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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Комплименты не действуют: Дембеле до сих пор не договорился с «Барселоной»

05 Декабря 2021 • 13:39 Комментировать

Жоан Лапорта недавно заявил, что Усман Дембеле лучше Килиана Мбаппе, но комплименты президента «Барселоны» не действуют на игрока – француз до сих пор не договорился о новом контракте с клубом.

По данным испанского издания Sport, «Барселона» готовит финальное предложение Дембеле и хочет услышать ответ до 31 декабря. Если ответа не последует, в клубе оценят это как сигнал об уходе игрока в другой клуб.

Усман Дембеле чувствует себя лидером нового проекта, но в финансовом плане у него есть более выгодные предложения от других европейских клубов. «Барселона» же предлагает сохранение нынешней зарплаты Дембеле при сочных бонусах.

Если Усман Дембеле не продлит контракт в ближайшие недели, то уже 1 января он сможет заключить предварительное соглашение с клубом из-за рубежа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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