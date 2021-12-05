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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне – о провальных результатах «Атлетико»: «Я верю в свою команду»

05 Декабря 2021 • 00:06 Комментировать
Атлетико М
1:2
Мальорка
окончен

Мадридский «Атлетико» попал в игровой кризис, из которого не может выйти вот уже несколько недель. Помимо образовавшихся трудностей нав групповом этапе Лиги чемпионов, «матрасники» допустили оческу еще и во внутреннем первенстве, проиграв «Мальорке».

Впрочем, наставник Диего Симеоне не спешит расстраиваться из-за сложившейся ситуации. На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что надеется в ближайшем будущем улучшить положение «Атлетико».

«Да, наши дела сейчас складываются не лучшим образом. Необходимо исправить все недостатки. Я верю, что у моей команды получится это сделать», - подытожил Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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окончен Атлетико М 1:2 Мальорка
окончен Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
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