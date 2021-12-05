Симеоне – о провальных результатах «Атлетико»: «Я верю в свою команду»

Мадридский «Атлетико» попал в игровой кризис, из которого не может выйти вот уже несколько недель. Помимо образовавшихся трудностей нав групповом этапе Лиги чемпионов, «матрасники» допустили оческу еще и во внутреннем первенстве, проиграв «Мальорке».

Впрочем, наставник Диего Симеоне не спешит расстраиваться из-за сложившейся ситуации. На послематчевой пресс-конференции тренер заявил, что надеется в ближайшем будущем улучшить положение «Атлетико».

«Да, наши дела сейчас складываются не лучшим образом. Необходимо исправить все недостатки. Я верю, что у моей команды получится это сделать», - подытожил Симеоне.