«Атлетико» провалил концовку матча с «Мальоркой» и остался ни с чем

В 16-м туре Ла Лиги чемпионы Испании принимали «Мальорку». Матч прошел ожидаемо, «Атлетико» имел перевес и воплотил его в гол в середине второго тайма, Матеус Кунья лёжа замкнул прострел Анхеля Корреа. Но вот концовка стала сюрпризом - на 80-й минуте подача со штрафного обернулась голом Франко Руссо, а на 90-й минуте после паса со своей половины поля Такефуса Кубо вышел один на один с голкипером и вырвал победу для гостей - 2:1.
Давно не побеждавшая «Мальорка» вышла на 11-е место, а у ее соперника четвертая строчка в таблице с отставанием в семь очков от лидера.
Протокол игры
|Атлетико М
|1:2
|Мальорка
|(1:0) Кунья Матеус 68'
|80' Руссо Франко (1:1)
|90' Кубо Такефуса (1:2)
Облак Ян • Льоренте Маркос • Савич Стефан 11' ( Эрмосо Марио ( 11') • Фелипе Аугусто IV • 79'Лоди Ренан • 84'Коке Хорхе • Кондогбия Жоффрей • Де Пауль Родриго 60' ( Фелиш Жоау ( 60') • Корреа Анхель 71' ( Врсалько Шиме ( 71') • Кунья Матеус 71' ( Суарес Луис ( 71') • Гризманн Антуан 60' ( Лемар Тома ( 60')
Запасные: Камара Ибраима • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор
Рейна Маноло • 89'Маффео Пабло • 43'Вальент Мартин • 84'Руссо Франко • Коста Хауме • Баба Иддрису 66' 80' ( Фернандо Ниньо ( 80') • Руис Иньиго 14' 74' ( Батталья Родриго ( 74') • Санчес Антонио 74' ( Кубо Такефуса ( 74') • Ли Кан Ин 85' ( Седлар Александр ( 85') • Родригес Даниэль • Пратс Абдон 74' ( Анхель Луис ( 74')
Запасные: Мбула Хорди • Фебас Алейкс • Грейф Доминик • Састре Хуан • Оливан Бриан • Гайя Хосеп
04 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).