«Атлетико» провалил концовку матча с «Мальоркой» и остался ни с чем

В 16-м туре Ла Лиги чемпионы Испании принимали «Мальорку». Матч прошел ожидаемо, «Атлетико» имел перевес и воплотил его в гол в середине второго тайма, Матеус Кунья лёжа замкнул прострел Анхеля Корреа. Но вот концовка стала сюрпризом - на 80-й минуте подача со штрафного обернулась голом Франко Руссо, а на 90-й минуте после паса со своей половины поля Такефуса Кубо вышел один на один с голкипером и вырвал победу для гостей - 2:1.

Давно не побеждавшая «Мальорка» вышла на 11-е место, а у ее соперника четвертая строчка в таблице с отставанием в семь очков от лидера.