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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» провалил концовку матча с «Мальоркой» и остался ни с чем

04 Декабря 2021 • 22:40 Комментировать
Атлетико М
1:2
Мальорка
окончен

В 16-м туре Ла Лиги чемпионы Испании принимали «Мальорку». Матч прошел ожидаемо, «Атлетико» имел перевес и воплотил его в гол в середине второго тайма, Матеус Кунья лёжа замкнул прострел Анхеля Корреа. Но вот концовка стала сюрпризом - на 80-й минуте подача со штрафного обернулась голом Франко Руссо, а на 90-й минуте после паса со своей половины поля Такефуса Кубо вышел один на один с голкипером и вырвал победу для гостей - 2:1.

Давно не побеждавшая «Мальорка» вышла на 11-е место, а у ее соперника четвертая строчка в таблице с отставанием в семь очков от лидера.

Протокол игры  
Атлетико М 1:2 Мальорка
(1:0) Кунья Матеус 68'    
    80' Руссо Франко (1:1)
    90' Кубо Такефуса (1:2)
Облак Ян Льоренте Маркос Савич Стефан   11' (Эрмосо Марио (   11') Фелипе Аугусто IV   79' Лоди Ренан   84' Коке Хорхе Кондогбия Жоффрей Де Пауль Родриго   60' (Фелиш Жоау (   60') Корреа Анхель   71' (Врсалько Шиме (   71') Кунья Матеус   71' (Суарес Луис (   71') Гризманн Антуан   60' (Лемар Тома (   60')
Запасные: Камара Ибраима Лекомт Бенжамен Эррера Эктор
Рейна Маноло   89' Маффео Пабло   43' Вальент Мартин   84' Руссо Франко Коста Хауме Баба Иддрису   66'   80' (Фернандо Ниньо (   80') Руис Иньиго   14'   74' (Батталья Родриго (   74') Санчес Антонио   74' (Кубо Такефуса (   74') Ли Кан Ин   85' (Седлар Александр (   85') Родригес Даниэль Пратс Абдон   74' (Анхель Луис (   74')
Запасные: Мбула Хорди Фебас Алейкс Грейф Доминик Састре Хуан Оливан Бриан Гайя Хосеп
04 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

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окончен Реал Сосьедад 0:2 Реал Мадрид
05.12  16:00 Райо Вальекано ... Эспаньол 2.21 3.25 3.6
05.12  18:15 Эльче ... Кадис 2.13 3.15 3.95
05.12  20:30 Леванте ... Осасуна 2.27 3.4 3.25
05.12  23:00 Сельта ... Валенсия 2.14 3.45 3.5
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