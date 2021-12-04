В «Реале» разочарованы игрой трёх звёздных футболистов

Руководство мадридского «Реала» разочаровано игрой сразу нескольких звездных футболистов команды. По сообщениям журналистов газеты Marca, в «королевском» клубе недовольны уровнем игры Гарета Бэйла, Эдена Азара и Иско.

Наставник «бланкос» Карло Анчелотти пытался вернуть это трио на прежний уровень, однако пока у него ничего не получилось. В связи с этим боссы «Реала» требуют, чтобы игроки сами проявили инициативу и попытались исправить ситуацию.

Стоит отметить, что контракты Бэйла и Иско истекают по окончании текущего сезона. В свою очередь Азар связан трудовыми обязательствами с мадридским клубом до лета 2024 года.