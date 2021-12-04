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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» разочарованы игрой трёх звёздных футболистов

04 Декабря 2021 • 13:47 Комментировать (4)

Руководство мадридского «Реала» разочаровано игрой сразу нескольких звездных футболистов команды. По сообщениям журналистов газеты Marca, в «королевском» клубе недовольны уровнем игры Гарета Бэйла, Эдена Азара и Иско.

Наставник «бланкос» Карло Анчелотти пытался вернуть это трио на прежний уровень, однако пока у него ничего не получилось. В связи с этим боссы «Реала» требуют, чтобы игроки сами проявили инициативу и попытались исправить ситуацию.

Стоит отметить, что контракты Бэйла и Иско истекают по окончании текущего сезона. В свою очередь Азар связан трудовыми обязательствами с мадридским клубом до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Эден Азар Иско
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Комментарии (4)
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JUMPER
04 Декабря 2021 в 16:01
ай...энти храмыя утки рвутца ф парыж..паближэ к трону иво виличиства...)))
Misha_diablo_football
04 Декабря 2021 в 15:05
Иско, Бейл и Азар нынче угасшие звезды показать свои лучшие формы впредь они уже не смогут...
Id152079006
04 Декабря 2021 в 14:30
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04 Декабря 2021 в 15:13
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