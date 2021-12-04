Месси: «Без разницы, считают меня лучшим или нет»

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси высказался о своей очередной победе в номинации на «Золотой мяч». На счету 34-летнего футболиста уже семь таких наград. У его ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять «Золотых мячей».

«Я никогда не называл себя лучшим в истории футбола. Даже не думал об этом. Меня не интересуют такие звания. Без разницы, считают меня лучшим или нет, никогда не стремился к этому. Мне не хочется быть для кого-то кумиром. Я работал ради своей мечты, и всевышний сделал так, чтобы все это досталось мне», - приводит слова Лео Sport.es.

Месси долгое время выступал за каталонскую «Барселону», а летом текущего года перешел в «ПСЖ».

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