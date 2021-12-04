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Чемпионат Испании. Ла Лига

Суарес рассказал о страданиях Месси в «ПСЖ»

04 Декабря 2021 • 10:45 Комментировать (6)

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, который является близким другом аргентинца Лионеля Месси, рассказал о проблемах своего бывшего одноклубника в чемпионате Франции.

«Я общаюсь с Лео почти каждый день. Мы обсуждаем футбол, говорим о наших семьях. Лионель рассказал мне, что очень страдает от игры в таком холоде и под снегом. Он еще не привык к парижскому климату», - приводит слова уругвайского голеадора TNT Sports.

Месси присоединился к «ПСЖ» прошлым летом. Форвард хотел остаться в «Барселоне», однако клуб не смог предложить ему новый контракт из-за финансовых проблем.

Это’О: «Надеюсь, Месси получит восьмой «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
04 Декабря 2021 в 12:29
Холодно в Париже? так по полю нужно бегать, а не пешком ходить!!!
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 12:51
а зачем бегать, когда зарплата капает а все ЗМ заране уже куплены?
Id152079006
04 Декабря 2021 в 12:28
Холодно в Париже? Добро пожаловать в Катар или ОАЭ!!!
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 12:52
или в цЫрк лилипутов
Skywoker
04 Декабря 2021 в 11:34
ах как жаль
в псж вообще в курсе что месси должен быть счастлив чтобы играть?
почему не подняли в воздух авиацию для разгона облаков и не установили крытый навес над полем
надо сделать все чтобы месси был счастлив
Артур Измаилов
04 Декабря 2021 в 10:52
А может потому что днище распиаренное
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