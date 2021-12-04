Суарес рассказал о страданиях Месси в «ПСЖ»

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, который является близким другом аргентинца Лионеля Месси, рассказал о проблемах своего бывшего одноклубника в чемпионате Франции.

«Я общаюсь с Лео почти каждый день. Мы обсуждаем футбол, говорим о наших семьях. Лионель рассказал мне, что очень страдает от игры в таком холоде и под снегом. Он еще не привык к парижскому климату», - приводит слова уругвайского голеадора TNT Sports.

Месси присоединился к «ПСЖ» прошлым летом. Форвард хотел остаться в «Барселоне», однако клуб не смог предложить ему новый контракт из-за финансовых проблем.

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