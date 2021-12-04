Ламела надолго выбыл из строя

Форвард «Севильи» Эрик Ламела получил серьезную травму плеча на тренировке. По этой причине нападающий проведет в лазарете около четырех месяцев, информирует AS.

На этой неделе футболисту сделают операцию, которую клубные врачи хотели изначально избежать. Футболист возобновит тренировки в марте.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за «Севилью» 16 поединков, забив 4 гола.

«Севилья» на текущий момент 4-е место в таблице Примеры, набрав 28 очков в 14 поединках. В ближайшем матче подопечные Хулена Лопетеги 4 декабря примут «Вильярреал».