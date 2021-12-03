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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В клубе второго дивизиона Бельгии высказались об идее пригласить Азара

03 Декабря 2021 • 16:48 Комментировать (1)

Бельгийский «Вестерло» уверенно лидирует во втором дивизионе, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Клуб имеет высокие шансы на повышение в классе, и спортивный директор Хасан Четинкая поговорил об идее пригласить Эдена Азара, у которого не клеятся дела в «Реале».

«Думаю, я могу считать Эдена Азара своим другом, поскольку я впервые встретил его, когда он выступал за «Лилль». Он пообещал мне, что однажды будет играть за «Фенербахче». Уговорить его перейти в «Вестерло» будет сложнее, но мало ли. Он мог бы прийти и завершить здесь свою карьеру», - высказался директор бельгийского клуба для Het Nieuwsblad.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Вестерло
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Комментарии (1)
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Overkill666
03 Декабря 2021 в 17:00
дык он перешел в Реал уже, когда решил завершить карьеру.
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