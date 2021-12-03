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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта: «Английские клубы хотят вернуться в Суперлигу»

03 Декабря 2021 • 15:58 Комментировать (1)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу проекта Суперлиги, который быстро заглох, ведь 9 из 12 клубов оперативно его покинули. Проект по-прежнему поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Суперлига будет самым привлекательным турниром в мире. Английские клубы ушли из-за политики, но теперь они хотят вернуться», - слова Лапорта приводит El Chiringuito на своей страничке в «Твиттере».

Ранее по поводу проекта Суперлиги высказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он назвал «Реал», «Барселону» и «Ювентус» мятежниками, которые искажают историю.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Devito792@gmail.com
03 Декабря 2021 в 16:24
Хай жыве Суперлига!)
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