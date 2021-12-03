​Лапорта: «Английские клубы хотят вернуться в Суперлигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу проекта Суперлиги, который быстро заглох, ведь 9 из 12 клубов оперативно его покинули. Проект по-прежнему поддерживают только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Суперлига будет самым привлекательным турниром в мире. Английские клубы ушли из-за политики, но теперь они хотят вернуться», - слова Лапорта приводит El Chiringuito на своей страничке в «Твиттере».

Ранее по поводу проекта Суперлиги высказался президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи. Он назвал «Реал», «Барселону» и «Ювентус» мятежниками, которые искажают историю.