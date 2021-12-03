​Лапорта: «Дембеле лучше, чем Мбаппе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу будущего нападающего Усмана Дембеле. Действующий контракт француза рассчитан до конца текущего сезона.

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле. Он хочет остаться в «Барселоне», и мы тоже хотим сохранить его, потому что это большой игрок. В такой ситуации требуются переговоры с представителями футболиста, которые хотят для него лучшего. Я с энтузиазмом отношусь к Дембеле. Он лучше, чем Мбаппе», - слова Лапорты приводит Marca со ссылкой на TV3.

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле провёл только три матча, поскольку игрок долгое время числился в лазарете.