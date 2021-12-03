​Суд: матчи Ла Лиги должны проходить в Испании

Несколько лет назад Ла Лига собиралась организовать матч чемпионата между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. Королевская испанская федерация футбола выступила против, начались судебные разбирательства.

В четверг федерация выиграла уже второй суд по этому делу. Провинциальный суд Мадрида постановил, что матчи Ла Лиги должны проходить в Испании. Ла Лига должна выплатить федерации судебные издержки. О решении сообщается на официальном сайте Королевской испанской федерации футбола.

Стоит сказать, что в последние годы матчи за Суперкубок разных стран нередко проходят за рубежом.