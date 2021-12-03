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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Переход Мбаппе в «Реал» - вопрос времени слухи

03 Декабря 2021 • 11:53 Комментировать

В «Реале» на сто процентов уверены в том, что Килиан Мбаппе следующим летом перейдёт в клуб. Об этом на своих страницах пишет AS. Трансфер Мбаппе – вопрос времени, ведь игрок уже сообщил «Реалу», что он не рассматривает других вариантов.

По данным источника, «Реал» уже планирует следующий сезон с Килианом Мбаппе в своём составе. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти рассчитывает на атакующее трио Винисиус – Мбаппе – Бензема.

Стоит сказать, что правила ФИФА позволяют Килиану Мбаппе подписать предварительный контракт с «Реалом» уже 1 января. Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2022
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