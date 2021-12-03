«Реал» решил продать Васкеса

Полузащитник Лукас Васкес близок к смене клубной прописки, об этом сообщался на страницах Todofichajes.

В мадридском «Реале» приняли решение расстаться с футболистом. Потенциальный покупатель сможет оформить трансфер игрока примерно за 15 миллионов евро. «Бланкос» готовы продать Лукаса, чтобы сэкономить деньги на его зарплате. Контракт Васкеса с «королевским» клубом рассчитан еще на два с половиной года.

Лукас является воспитанником академии мадридского гранда. В составе первой команды «Реала» он выступает с 2015-го года. В этом сезоне он забил один гол в 12 матчах Ла Лиги.