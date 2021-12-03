«Атлетико» предлагает Облаку новый контракт

Боссы мадридского «Атлетико» начали переговорный процесс с представителями голкипера Яна Облака. Испанский топ-клуб намерен заключить со словенским футболистом новый трудовой договор, рапортует газета Marca.

Облак считается одним из лучших игроков на своей позиции, поэтому «матрасники» хотят обезопасить себя от его возможного ухода. Клуб предложит Яну выгодный долгосрочный контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что Облак был признан лучшим голкипером мира по версии ESPN.