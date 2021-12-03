Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 297 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» предлагает Облаку новый контракт

03 Декабря 2021 • 08:57 Комментировать

Боссы мадридского «Атлетико» начали переговорный процесс с представителями голкипера Яна Облака. Испанский топ-клуб намерен заключить со словенским футболистом новый трудовой договор, рапортует газета Marca.

Облак считается одним из лучших игроков на своей позиции, поэтому «матрасники» хотят обезопасить себя от его возможного ухода. Клуб предложит Яну выгодный долгосрочный контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что Облак был признан лучшим голкипером мира по версии ESPN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.12  23:00 Гранада ... Алавес 2.22 3.25 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Декабря
10:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продать Васкеса
09:37 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес согласовал с «Барселоной» контракт на четыре года 1
08:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» предлагает Облаку новый контракт
08:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует две покупки в январе
08:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может избавиться от двух звёздных игроков этой зимой 1
02 Декабря
23:40 · Испания. Кубок
Черышев помог «Валенсии» разгромить кубкового соперника
19:49 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес объяснил, почему не перешёл в «Барселону» 3
19:20 · Испания. Ла Лига
Бэйл близок к возвращению в основную группу «Реала» 2
18:33 · Испания. Ла Лига
Игроки «Барселоны» недовольны, что клуб до сих пор не согласовал новый контракт с Серхи Роберто
17:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» - не из тех команд, которые опускают руки при трудностях»
15:48 · Испания. Ла Лига
Агент Усмана Дембеле отговаривает игрока продлевать контракт с «Барселоной» 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не спешит отдавать своих игроков в «Барселону» - клуб хочет дождаться жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов 4
13:58 · Англия. Премьер-лига
Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в «Барселону» 3
10:34 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «При выборе обладателя «Золотого мяча» не учитывают весь год, а смотрят только на трофеи» 1
09:31 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» обозначили позицию по Дембеле
Все новости
Рекомендуем