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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» планирует две покупки в январе

03 Декабря 2021 • 08:30 Комментировать

В январское трансферное окно руководство каталонской «Барселоны» планирует оформить две сделки. «Сине-гранатовые» заинтересованы в усилении атакующей линии команды, рапортует Sport.es.

Согласно сведениям источника, первым трансфером «Барсы» должен стать атакующий полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Стороны уже провели переговоры и практически договорились о переходе.

Еще одним усилением в атаку может стать кто-то из этого списка: Дани Ольмо, Карим Адейеми, Тимо Вернер, Хаким Зиеш.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к звездному форварду «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес
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