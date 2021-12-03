«Барселона» планирует две покупки в январе

В январское трансферное окно руководство каталонской «Барселоны» планирует оформить две сделки. «Сине-гранатовые» заинтересованы в усилении атакующей линии команды, рапортует Sport.es.

Согласно сведениям источника, первым трансфером «Барсы» должен стать атакующий полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Ферран Торрес. Стороны уже провели переговоры и практически договорились о переходе.

Еще одним усилением в атаку может стать кто-то из этого списка: Дани Ольмо, Карим Адейеми, Тимо Вернер, Хаким Зиеш.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны» к звездному форварду «Манчестер Юнайтед».