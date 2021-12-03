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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может избавиться от двух звёздных игроков этой зимой

03 Декабря 2021 • 08:17 Комментировать (1)

В грядущее трансферное окно каталонская «Барселона» может расстаться с рядом футболистов. Новый тренерский штаб команды во главе с Хави Эрнандесом хотел бы обновить состав, однако для этого нужно продать кого-то из имеющихся игроков, чтобы выручить деньги на покупки.

Согласно данным Сadena Ser, в списке футболистов «на выход» фигурируют имена Клемана Ленгле, Рональда Араухо и Серджино Деста. Кроме того, «сине-гранатовые» могут расстаться с двумя звездами – голкипером Марком-Андре тер Штегеном и хавбеком Френки де Йонгом.

«Барселона» неудачно проводит первую часть сезона-2021/2022. После 14 сыгранных матчей каталонский коллектив занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Pol-black
03 Декабря 2021 в 09:47
слухи, слухи...
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