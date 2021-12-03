«Барселона» может избавиться от двух звёздных игроков этой зимой

В грядущее трансферное окно каталонская «Барселона» может расстаться с рядом футболистов. Новый тренерский штаб команды во главе с Хави Эрнандесом хотел бы обновить состав, однако для этого нужно продать кого-то из имеющихся игроков, чтобы выручить деньги на покупки.

Согласно данным Сadena Ser, в списке футболистов «на выход» фигурируют имена Клемана Ленгле, Рональда Араухо и Серджино Деста. Кроме того, «сине-гранатовые» могут расстаться с двумя звездами – голкипером Марком-Андре тер Штегеном и хавбеком Френки де Йонгом.

«Барселона» неудачно проводит первую часть сезона-2021/2022. После 14 сыгранных матчей каталонский коллектив занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.