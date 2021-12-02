Куртуа: «При выборе обладателя «Золотого мяча» не учитывают весь год, а смотрят только на трофеи»

Страж ворот сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». В частности, бельгийца не устроило место, которое занял его одноклубник Карим Бензема.

«Карим заслужил «Золотой мяч». Однако в голосовании не учитываю показатели за весь год, они больше смотрят на завоеванные трофеи. Надеюсь, в 2022 году Бензема сможет одержать победу», - приводит слова голкипера издание AS.

Напомним, что 33-летний французский игрок занял в голосовании четвертое место. Обладателем награды стал аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.