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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «При выборе обладателя «Золотого мяча» не учитывают весь год, а смотрят только на трофеи»

02 Декабря 2021 • 10:34 Комментировать

Страж ворот сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о результатах голосования за «Золотой мяч». В частности, бельгийца не устроило место, которое занял его одноклубник Карим Бензема.

«Карим заслужил «Золотой мяч». Однако в голосовании не учитываю показатели за весь год, они больше смотрят на завоеванные трофеи. Надеюсь, в 2022 году Бензема сможет одержать победу», - приводит слова голкипера издание AS.

Напомним, что 33-летний французский игрок занял в голосовании четвертое место. Обладателем награды стал аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Тибо Куртуа
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