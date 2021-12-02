20-летний уроженец Тамбовской области забил в дебютном матче за «Вильярреал»: Кто такой Никита Иосифов

Полузащитник Никита Иосифов, являющийся игроком «Вильярреала» и молодёжной сборной России, впервые сыграл за основу «жёлтой субмарины». 20-летнему футболисту удалось забить в своей дебютной игре. Сетевое изданиезнакомит читателей с Никитой Иосифовым и оценивает его перспективы в команде Унаи Эмери.

До лета 2021 года контракт Никиты принадлежал «Локомотиву». Представители молодого футболиста пытались договориться с «железнодорожниками» о новом контракте, но стороны не нашли компромисса. Иосифов всегда мечтал играть в Европе и долго ждать вызова не пришлось. На парня обратил внимание «Вильярреал», выписавший полузащитнику контракт на пять лет. «Жёлтая субмарина» брала Никиту не сразу под основу, а для своего фарм-клуба, где можно было бы за ним пристальнее следить и вызвать в основу, если будет заметен прогресс. Иосифов прекрасно понимал, что сразу же никто ему место в основном составе клуба, который только что стал победителем Лиги Европы, не предоставит.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери наблюдал за российским полузащитником в межсезонье и, похоже, был удовлетворён подписанием. В сезоне-2021/22 Эмери включал Никиту на матч Лиги чемпионов с «МЮ», а также на матчи Ла Лиги с «Бетисом» и «Атлетико». В фарм-клубе, который выступает в третьей по силе испанской лиге, Иосифов провёл 10 матчей, в которых отметился тремя голами.

По словам Унаи Эмери, Никита упорно работает на тренировках, и игрока устраивает то, что тренируется он с основой «Вильярреала», а играет за вторую команду. Главный тренер отмечает, что по футбольному стилю россиянин подходит клубу, ведь у него присутствуют скорость, пас и дриблинг. Эмери рассчитывает, что Иосифов вскоре станет игроком основной обоймы.

Вскоре после этих слов состоялся дебют Никиты. Он вышел на матч 1/64 финала Кубка Испании против скромной «Витории». Доверять матчи Ла Лиги Эмери пока не спешит, а вот ранние стадии Кубка – отличный шанс проверить молодого парня в деле. Российский полузащитник вышел на поле на 63-й минуте встречи. На тот момент «жёлтая субмарина» уже вела в счёте 5:0. Вскоре в воротах «Витории» ещё расписались Булайе Диа и Жерар Морено, а на 87-й минуте Иосифов установил окончательный счёт матча – 8:0. Быстрый выпад «Вильярреала» позволил двум форвардам выйти на двух защитников, а своевременный рывок Никиты из глубины создал численное преимущество. Увидев партнёра, Морено выкатил мяч Никите, и тот, выбежав на свидание с голкипером, уверенно покатил мяч в угол ворот.

Гол в ворота команды из низов испанского футбола не стоит переоценивать, но первый официальный матч и дебютный гол – то, что должно придать уверенности молодому российскому полузащитнику. Возможно, в самое ближайшее время Унаи Эмери позволит Иосифову дебютировать и в Ла Лиге, где дела у «Вильярреала», мягко говоря, идут не лучшим образом – лишь 12-е место и 12 очков отставания от зоны Лиги чемпионов.

Владислав АВРАМЕНКО