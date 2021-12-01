Серхи Роберто из-за операции может провести в лазарете до четырёх месяцев

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто в ближайшие дни будет прооперирован.

Как сообщает Mundo Deportivo, из-за хирургического вмешательства футболист не сможет помочь команде приблизительно четыре месяца.

Операция Серхи Роберто пройдёт на днях в Финляндии. Она понадобилась из-за полученной 29-летним футболистом травмы мышцы правого бедра.

В последний раз Серхи Роберто выходил на футбольное поле 27 октября. Всего в сезоне 2021/2022 защитник успел провести за «Барселону» 12 поединков.

На данный момент «Барселона» идет лишь седьмой в турнирной таблице Ла Лиги.