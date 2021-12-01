Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 377 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» согласовала сумму компенсации Сетьену

01 Декабря 2021 • 17:21 Комментировать (1)

«Барселона» недавно уволила Рональда Кумана, но клуб до сих пор не выплатил компенсацию за расторжение контракта предшественнику голландца на тренерском мостике – Кике Сетьену. Как сообщает Carrusel Deportivo, стороны достигли соглашения. Тренер получит от «сине-гранатовых» 4 миллиона евро в рассрочку.

Кике Сетьен тренировал «Барселону» с января по август 2020 года. За это время команда провела 25 матчей, в которых отпраздновала 16 побед при 4 ничьих и 5 поражениях. В последней игре под руководством Сетьена «сине-гранатовые» проиграли «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кике Сетьен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
San13
01 Декабря 2021 в 18:09
Блин, бедный Лапорта, сколько же там хвостов незакрытых за этими деятелями осталось ппц просто.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетик Б 1.44 4.9 7
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
17:21 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» согласовала сумму компенсации Сетьену 1
16:51 · Испания. Ла Лига
​Тотти: хотел поиграть в «Барселоне», но не звали
16:45 · Испания. Ла Лига
​Пике – о правилах Хави: «Теперь я не могу играть в теннис» 2
16:20 · Испания. Ла Лига
​«Лучше умереть»: Пике задали вопрос о переходе в «Реал»
15:34 · Испания. Ла Лига
​Серхи Роберто перенесёт операцию
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта может перейти в «Барселону»
13:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов усилить «Барселону» двумя нападающими
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока «Барселоны»
11:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала предложение по трансферу Адейеми
11:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бензема не плачет из-за победы Месси» 1
11:12 · Испания. Ла Лига
​Фати рассчитывает сыграть с «Баварией»
10:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Торреса в «Барселону»
10:27 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти спросили о возможных трансферах «Реала» в январе
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле 4
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными игроками
Все новости
Рекомендуем