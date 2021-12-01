​«Барселона» согласовала сумму компенсации Сетьену

«Барселона» недавно уволила Рональда Кумана, но клуб до сих пор не выплатил компенсацию за расторжение контракта предшественнику голландца на тренерском мостике – Кике Сетьену. Как сообщает Carrusel Deportivo, стороны достигли соглашения. Тренер получит от «сине-гранатовых» 4 миллиона евро в рассрочку.

Кике Сетьен тренировал «Барселону» с января по август 2020 года. За это время команда провела 25 матчей, в которых отпраздновала 16 побед при 4 ничьих и 5 поражениях. В последней игре под руководством Сетьена «сине-гранатовые» проиграли «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов с результатом 2:8.