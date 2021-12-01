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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Тотти: хотел поиграть в «Барселоне», но не звали

01 Декабря 2021 • 16:51 Комментировать

Франческо Тотти стал легендой «Ромы», проведя в этом клубе всю свою карьеру. Итальянец дал интервью испанской газете Sport и поговорил там о том, мог ли он оказаться в Примере.

«Честно говоря, за всю карьеру я ни разу не контактировал с «Барселоной». «Реал», напротив, ради меня был готов сделать что угодно.

Мне жаль, потому что «Барселона» - отличный клуб, и было бы здорово поиграть там», - высказался Тотти.

Напомним, что Франческо Тотти повесил бутсы на гвоздь по завершению сезона 2016/2017. За «волков» футболист провёл во всех турнирах 785 матчей, в которых забил 307 голов и отдал 186 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Франческо Тотти
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