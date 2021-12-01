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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике – о правилах Хави: «Теперь я не могу играть в теннис»

01 Декабря 2021 • 16:45 Комментировать (2)

Ходили слухи, что после назначения главным тренером «Барселоны» Хави запретил Херарду Пике ехать на интервью для El Hormiguero. Впрочем, интервью просто было отложено и теперь состоялось.

По ходу беседы Пике поговорил на тему запретов, которые ввёл Хави после пришествия на тренерский мостик.

«Хави установил правила, как и все тренеры. Он не говорил о сёрфинге или электрических велосипедах, не знаю, можно ли этим заниматься. Но он установил правила, и мы собираемся их соблюдать», - сказал Пике.

Футболиста спросили, играет ли он в теннис. Херард Пике, как известно, является спонсором Кубка Дэвиса.

«У меня нет на это времени. И теперь по правилам я не могу играть в теннис», - слова Пике приводит AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Херард Пике
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Footballinkg
01 Декабря 2021 в 17:31
Вообще по-хорошему Жерару много чего надо запретить, не только в теннис играть
ARTUR
01 Декабря 2021 в 17:24
Можешь даже в гольф вместе с Бейлом ,косячит каждый матч этот Пике ,а еще хочет в тенис играть .Сваливай и играй во что хочешь .
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