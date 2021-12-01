​Пике – о правилах Хави: «Теперь я не могу играть в теннис»

Ходили слухи, что после назначения главным тренером «Барселоны» Хави запретил Херарду Пике ехать на интервью для El Hormiguero. Впрочем, интервью просто было отложено и теперь состоялось.

По ходу беседы Пике поговорил на тему запретов, которые ввёл Хави после пришествия на тренерский мостик.

«Хави установил правила, как и все тренеры. Он не говорил о сёрфинге или электрических велосипедах, не знаю, можно ли этим заниматься. Но он установил правила, и мы собираемся их соблюдать», - сказал Пике.

Футболиста спросили, играет ли он в теннис. Херард Пике, как известно, является спонсором Кубка Дэвиса.

«У меня нет на это времени. И теперь по правилам я не могу играть в теннис», - слова Пике приводит AS.