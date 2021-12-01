«Барселона» сделала предложение по трансферу Адейеми

Талантливый немецкий форвард Карим Адейеми является одной из трансферных целей каталонской «Барселоны». Как информируют журналисты Sport.es, руководство «сине-гранатовых» сделало предложение «Зальцбургу», владеющему правами на 19-летнего бомбардира.

Каталонский гранд готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Конкурентом «Барсы» в споре за Карима считается дортмундская «Боруссия», однако «шмели» предлагают на пять миллионов меньше.

Адейеми успешно выступает в нынешнем сезоне. На счету нападающего 11 забитых мячей и одна голевая передача в 15 матчах чемпионата Австрии.