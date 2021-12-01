Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 398 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема не плачет из-за победы Месси»

01 Декабря 2021 • 11:20 Комментировать (1)

Именитый итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост наставника мадридского «Реала», высказался об итогах голосования за «Золотой мяч». Престижную награду вручили аргентинцу Лионелю Месси. Это седьмой подобный приз в коллекции 34-летнего футболиста.

«Нужно уважать этот выбор. Лионель является прекрасным футболистом. Но Карим Бензема тоже провел отличный сезон и финишировал на четвертом месте. Теперь у него появится дополнительный стимул, чтобы стать лучшим в 2022 году. Карим не плачет из-за победы Месси», - приводит слова «Папы Карло» пресс-служба «бланкос».

Напомним, что второе место занял Роберт Левандовски, а третьим стал Жоржиньо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
01 Декабря 2021 в 11:28
Да ни один нормальный не плачет . Даже Левандовски . А вот тот кого и упоминать не надо изошел в говнище
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.12  23:00 Реал Мадрид ... Атлетик Б 1.44 4.9 7
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поборется за игрока «Барселоны»
11:38 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделала предложение по трансферу Адейеми
11:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Бензема не плачет из-за победы Месси» 1
11:12 · Испания. Ла Лига
​Фати рассчитывает сыграть с «Баварией»
10:44 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола ответил на вопрос о возможном уходе Торреса в «Барселону»
10:27 · Испания. Ла Лига
У Анчелотти спросили о возможных трансферах «Реала» в январе
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле 3
08:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться звёздными игроками
08:32 · Испания. Ла Лига
ESPN назвал топ-3 лучших голкиперов мира 2
00:51 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле отклонил предложение «Барселоны» по новому контракту
00:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта поблагодарил Месси за упоминание «Барселоны» на церемонии «Золотого мяча»
30 Ноября
23:52 · Испания. Ла Лига
Алаба избежал серьёзного рецидива травмы – он готов сыграть с «Атлетиком»
23:34 · Испания. Кубок
20-летний россиянин Иосифов забил гол в своём дебютном матче за «Вильярреал» 1
22:38 · Испания. Ла Лига
Анчелотти считает, что у Винисиуса есть потенциал для получения «Золотого мяча»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Источник: Ферран Торрес согласовал условия личного контракта с «Барселоной» слухи
Все новости
Рекомендуем