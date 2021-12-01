Анчелотти: «Бензема не плачет из-за победы Месси»

Именитый итальянский специалист Карло Анчелотти, занимающий пост наставника мадридского «Реала», высказался об итогах голосования за «Золотой мяч». Престижную награду вручили аргентинцу Лионелю Месси. Это седьмой подобный приз в коллекции 34-летнего футболиста.

«Нужно уважать этот выбор. Лионель является прекрасным футболистом. Но Карим Бензема тоже провел отличный сезон и финишировал на четвертом месте. Теперь у него появится дополнительный стимул, чтобы стать лучшим в 2022 году. Карим не плачет из-за победы Месси», - приводит слова «Папы Карло» пресс-служба «бланкос».

Напомним, что второе место занял Роберт Левандовски, а третьим стал Жоржиньо.