​Фати рассчитывает сыграть с «Баварией»

Талантливого форварда «Барселоны» Ансу Фати продолжают сопровождать травмы. В последний раз футболист выходил на поле 6 ноября.

Как сообщает Marca, во вторник Фати приезжал на тренировочную базу, чтобы позаниматься, несмотря на выходной. Ансу хочет вернуться в строй как можно скорее. Он рассчитывает сыграть против «Баварии» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов на следующей неделе.

В сезоне 2021/2022 Ансу Фати, которому недавно исполнилось 19 лет, успел провести за «Барселону» восемь матчей. В них нападающий забил четыре года и сделал один результативный пас на партнёра.