ESPN назвал топ-3 лучших голкиперов мира

Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира по версии заокеанского телеканала ESPN. По мнению экспертов, лучшим стал вратарь сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Второе место в этом списке занял страж ворот национальной команды Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Стоит отметить, что его признали лучшим голкипером 2021 года по версии авторитетного журнала France Football.

Тройку сильнейших вратарей мира замкнул немец Мануэль Нойер, выступающий у себя на родине за мюнхенскую «Баварию».

Ранее ESPN представил рейтинг лучших нападающих. Первое место в нем занял обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.