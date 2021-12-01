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ESPN назвал топ-3 лучших голкиперов мира

01 Декабря 2021 • 08:32 Комментировать (1)

Опубликован рейтинг лучших голкиперов мира по версии заокеанского телеканала ESPN. По мнению экспертов, лучшим стал вратарь сборной Словении и мадридского «Атлетико» Ян Облак.

Второе место в этом списке занял страж ворот национальной команды Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Стоит отметить, что его признали лучшим голкипером 2021 года по версии авторитетного журнала France Football.

Тройку сильнейших вратарей мира замкнул немец Мануэль Нойер, выступающий у себя на родине за мюнхенскую «Баварию».

Ранее ESPN представил рейтинг лучших нападающих. Первое место в нем занял обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Мануэль Нойер Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
01 Декабря 2021 в 09:18
ESPN явно лучше разбирается в американском футболе, чем в до сих пор чуждом соккере!
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