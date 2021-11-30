​Модрич выиграл «Золотой мяч» в 2018 году, а теперь у него ни одного голоса

В 2018 году «Золотой мяч» завоевал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. В том году хорват выиграл Лигу чемпионов с клубом и добрался до финала чемпионата мира со сборной.

Лука Модрич попал тридцатку номинантов в 2021 году, но, что любопытно, не набрал ни одного балла. Это означает, что ни один из журналистов, которые принимали участие в голосовании, не включил Модрича в пятёрку лучших.

Помимо Луки Модрича, с нулём баллов остался Сесар Аспиликуэта из «Челси». Остальные 28 игроков набрали хотя бы один балл.

Как известно, «Золотой мяч» достался Лионелю Месси. Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски, а тройку замкнул Жоржиньо.