«Барселона» хочет подписать защитника «Бенфики»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Алекс Гримальдо может вернуться в свой родной клуб. В услугах 26-летнего защитника, ныне выступающего в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику», лично заинтересован наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, об этом рапортует A Bola.

Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно. Стоимость испанца оценивается в 22 миллиона евро. Трудовое соглашение Алекса с «Бенфикой» рассчитано до середины 2023 года.

Гримальдо выступает за лиссабонскую команду с 2016 года. В текущем сезоне Примейры он принял участие в 11 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.