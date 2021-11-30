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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет подписать защитника «Бенфики»

30 Ноября 2021 • 12:30 Комментировать

Воспитанник каталонской «Барселоны» Алекс Гримальдо может вернуться в свой родной клуб. В услугах 26-летнего защитника, ныне выступающего в чемпионате Португалии за лиссабонскую «Бенфику», лично заинтересован наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес, об этом рапортует A Bola.

Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно. Стоимость испанца оценивается в 22 миллиона евро. Трудовое соглашение Алекса с «Бенфикой» рассчитано до середины 2023 года.

Гримальдо выступает за лиссабонскую команду с 2016 года. В текущем сезоне Примейры он принял участие в 11 матчах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Алекс Гримальдо
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