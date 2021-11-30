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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос - о «Золотом мяче»: «Бензема был лучше Месси»

30 Ноября 2021 • 12:22 Комментировать (2)

Немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос выразил несогласие с результатами голосования за «Золотой мяч». Награда в очередной раз досталась звездному аргентинцу Лионелю Месси.

«Я считаю, что Месси не должен был побеждать в этом году. Лучшим для меня был Карим Бензема. Он был лучше, если оценивать по итогам года.

Лео – лучший футболист десятилетия наряду с Роналду. Однако, я считаю, что он уступает Криштиану», - передает слова полузащитника Voetbal International.

«Золотой мяч» достался Месси в седьмой раз. Напомним, что в 2021 году Лионель стал триумфатором Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Тони Кроос
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Комментарии (2)
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Spirit
30 Ноября 2021 в 12:58
Сейчас мессидрочеры Кросса запишут в поклонники Криша))
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:42
Конечно, он был лучше Месси... В шантаже Вальбуэна... Поэтому и получил "золотые нары".... А-ха-ха-ха...
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