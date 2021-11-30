Бензема - болельщикам: «Выхожу на поле ради вас, шоу продолжается»

Звезда национальной сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема обратился к своим поклонникам. 33-летний голеадор занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч».

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я выхожу на поле ради вас. Шоу продолжается», - гласит сообщение нападающего в твиттер-аккаунте.

Обладателем престижной индивидуальной награды стал 34-летний аргентинский форвард Лионель Месси. Для нападающего «ПСЖ» это уже седьмой подобный приз в коллекции.

После получения «Золотого мяча» аргентинец объяснил, за счет чего в очередной раз стал лучшим в мире.