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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема - болельщикам: «Выхожу на поле ради вас, шоу продолжается»

30 Ноября 2021 • 09:57 Комментировать

Звезда национальной сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема обратился к своим поклонникам. 33-летний голеадор занял четвертое место в голосовании за «Золотой мяч».

«Хочу поблагодарить всех за поддержку. Я выхожу на поле ради вас. Шоу продолжается», - гласит сообщение нападающего в твиттер-аккаунте.

Обладателем престижной индивидуальной награды стал 34-летний аргентинский форвард Лионель Месси. Для нападающего «ПСЖ» это уже седьмой подобный приз в коллекции.

После получения «Золотого мяча» аргентинец объяснил, за счет чего в очередной раз стал лучшим в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема
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