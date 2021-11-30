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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пуйоль: «Месси - лучший, никаких сомнений»

30 Ноября 2021 • 08:32 Комментировать (1)

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о победе своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Лео, мои поздравления. Ты лучший, никаких сомнений», - говорится в публикации легенды «сине-гранатовых» в инстаграм-аккаунте.

Вчерашняя награда стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинского нападающего. Вторым в голосовании стал поляк Роберт Левандовски, а третьим – итальянец Жоржиньо.

Напомним, что в 2021 году Месси добился победы со сборной Аргентины на Кубке Америки. Этот трофей стал первым для Лионеля в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карлес Пуйоль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
30 Ноября 2021 в 12:59
А гроза "люксембургов" зато лучший в инстаграмме.... Так вот.... О-хо-хо-хо....
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