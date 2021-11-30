Пуйоль: «Месси - лучший, никаких сомнений»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о победе своего бывшего одноклубника Лионеля Месси в номинации на «Золотой мяч».

«Лео, мои поздравления. Ты лучший, никаких сомнений», - говорится в публикации легенды «сине-гранатовых» в инстаграм-аккаунте.

Вчерашняя награда стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинского нападающего. Вторым в голосовании стал поляк Роберт Левандовски, а третьим – итальянец Жоржиньо.

Напомним, что в 2021 году Месси добился победы со сборной Аргентины на Кубке Америки. Этот трофей стал первым для Лионеля в национальной команде.