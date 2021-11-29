«Сезон длинный»: Гризманн оценил шансы «Атлетико» защитить титул чемпиона Испании

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн, права на которого до сих пор принадлежат «Барселоне», прокомментировал шансы мадридской команды защитить титул чемпиона Испании. «Матрасники» не очень удачно начали сезон, но пока отстают от лидера «Реала» лишь на четыре очка.

«Мы еще не достигли потолка наших возможностей. Должны продолжать работать, чтобы выдавать такие игры, как с «Кадисом» (4:1). Это только начало, сезон Ла Лиги длинный. Думаю, что все сложится для нас лучшим образом, хочу выиграть трофей», - цитирует французского футболиста Football Espana.

Добавим, что пока «Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Однако, не все так хорошо складывается для команды в Лиге чемпионов – подопечные Диего Симеоне рискуют остаться без евровесны.