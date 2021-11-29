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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Севилья» заслужила ничью, но Винисиус сделал очередной шаг к признанию»

29 Ноября 2021 • 15:04 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Севилья
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал конечный итог встречи с «Севильей» в рамках Ла Лиги – «сливочным» удалось добыть волевую победу, а решающий мяч эффектным ударом забил вингер Винисиус Жуниор.

«Соперник продемонстрировал свое мастерство, это очень сильная команда. Возможно, соглашусь с Хуленом Лопетеги, более справедливым результатом была бы ничья, они это заслужили. Но, очередной шаг к признанию, к тому, чтобы стать одним из лучших игроков мира, сделал Винисиус. Это невероятный футболист с особенными ногами и физическими характеристиками», - подчеркнул итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья Винисиус Жуниор
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