Наставник «Севильи» Лопетеги высказал своё недовольство по поводу серьёзный ошибки судьи в матче с «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции раскритиковал судейскую бригаду за работу на поединке против мадридского «Реала». Наставник считает, что в пользу его команды должен был назначаться пенальти на 37-минуте встречи при счете 1:1.

В том эпизоде защитник «сливочных» Давид Алаба сбил в своей штрафной площади Лукаса Окампоса.

«Все пошло против нас. Судьи сказали мне, что пенальти чистый, поэтому они даже не будут смотреть повторы. Но, потом арбитр почему-то изменил свое решение, которое мы должны соблюдать. «Севилья» заслужила увезти победу из Мадрида» - прокомментировал Лопетеги.

Напомним, что сама игра закончилась в пользу подопечных Карло Анчелотти.