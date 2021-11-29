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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Севильи» Лопетеги высказал своё недовольство по поводу серьёзный ошибки судьи в матче с «Реалом»

29 Ноября 2021 • 14:29 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Севилья
окончен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги на послематчевой пресс-конференции раскритиковал судейскую бригаду за работу на поединке против мадридского «Реала». Наставник считает, что в пользу его команды должен был назначаться пенальти на 37-минуте встречи при счете 1:1.

В том эпизоде защитник «сливочных» Давид Алаба сбил в своей штрафной площади Лукаса Окампоса.

«Все пошло против нас. Судьи сказали мне, что пенальти чистый, поэтому они даже не будут смотреть повторы. Но, потом арбитр почему-то изменил свое решение, которое мы должны соблюдать. «Севилья» заслужила увезти победу из Мадрида» - прокомментировал Лопетеги. 

Напомним, что сама игра закончилась в пользу подопечных Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Хулен Лопетеги
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