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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема побил рекорд Анри и стал самым результативным французом в клубном футболе

29 Ноября 2021 • 12:15 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:1
Севилья
окончен

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема принял участие во вчерашнем поединке 15-го тура Ла Лиги против «Севильи». «Королевский» клуб победил со счетом 2:1, один мячей забил 33-летний французский нападающий.

Как информирует Get French Football News, этот гол стал для Бензема 361-м в клубной карьере. Он стал рекордсменом среди французских футболистов по этому показателю. Карим превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, наколотившего на клубном уровне 360 голов.

Бензема защищает цвета мадридского гранда с 2009 года. Его контракт рассчитан еще на полтора года.

Бензема стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

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Карим Бензема
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
29 Ноября 2021 в 12:50
Анри совсем угас после 30-ти а этот наоборот (наверное уход Рона сказался) освежел и вперед клепать голы...
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