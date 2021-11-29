Бензема побил рекорд Анри и стал самым результативным французом в клубном футболе

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема принял участие во вчерашнем поединке 15-го тура Ла Лиги против «Севильи». «Королевский» клуб победил со счетом 2:1, один мячей забил 33-летний французский нападающий.

Как информирует Get French Football News, этот гол стал для Бензема 361-м в клубной карьере. Он стал рекордсменом среди французских футболистов по этому показателю. Карим превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, наколотившего на клубном уровне 360 голов.

Бензема защищает цвета мадридского гранда с 2009 года. Его контракт рассчитан еще на полтора года.

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