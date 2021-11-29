Зидан назвал своего фаворита на «Золотой мяч»

Известный французский специалист Зинедин Зидан, ранее работавший главным тренером в мадридском «Реале», высказался о борьбе за «Золотой мяч» в этом году. Наставник назвал своего фаворита на престижный приз.

«Я знаю игрока, заслужившего награду. «Золотой мяч» должен получить Бензема. Очень надеюсь, что Карима вознаградят за его успешную игру», - передает слова Зизу Telefoot.

В минувшем сезоне Ла Лиги нападающий забил 23 гола и сделал девять ассистов в 34 матчах. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 33-летний француз отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами в 13 играх.

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