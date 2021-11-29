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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай задумался об уходе из «Барселоны»

29 Ноября 2021 • 08:29 Комментировать

Голландский форвард Мемфис Депай недоволен переходом в каталонскую «Барселону». Как стало известно Todofichajes, 27-летний голландский футболист начал задумываться об уходе из клуба.

В свою очередь «сине-гранатовые» готовы продать игрока, чтобы поправить свое финансовое положение.

Мемфис присоединился к каталонскому гранду в летнее трансферное окно. Он переехал на «Камп Ноу» из французского «Лиона». Стороны подписали трудовой договор до середины 2023 года.

В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Депай провел 14 матчей, записав на свой счет восемь забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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