«Реал» принял решение по будущему Иско

В мадридском «Реале» приняли решение по будущему испанского полузащитника Иско. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, руководство «бланкос» порекомендовало футболисту подыскивать новый клуб.

Вполне вероятно, что Иско покинет «галактикос» в зимнее трансферное окно. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Ранее появилась информация о возможном переезде хавбека в турецкий чемпионат. Также интерес к нему проявляют на Туманном Альбионе.

29-летний полузащитник выступает за мадридский гранд с 2013 года. В этом сезоне Ла Лиги он принял участие в семи матчах и отметился одним забитым мячом.