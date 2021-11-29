«Севилья» не реализовала свои моменты в матче с «Реалом» и в концовке проиграла

Украшением испанского футбольного вечера стал матч лидеров, «Реала» и «Севильи». Уже в дебюте после подачи углового Рафа Мир переправил мяч в сетку ворот. Тут же Милитао подстраховал голкипера и с ленточки выбил мяч подальше. Лукас Окампос сотряс перекладину, а в ответной атаке «Реал» отыгрался - Милитао мощно выстрелил, и мяч от руки голкипера и штанги попал к Кариму Бензема. К сожалению, второй тайм получился безголевым и почти без опасных моментов. Лишь на последних минутах мадридцы вырвали победу после прицельного дальнего удара Винисиуса Жуниора - 2:1.
«Реал» на 4 очка оторвался от второго места, севильцы откатились на четвертую позицию.
Протокол игры
|Реал Мадрид
|2:1
|Севилья
|12' Мир Рафа (0:1)
|(1:1) Бензема Карим 32'
|(2:1) Винисиус Жуниор 87'
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • 69'Милитао Эдер • Алаба Давид • Менди Ферлан • Модрич Лука 73' ( Вальверде Федерико ( 73') • Каземиро Карлос • Кроос Тони • 61'Асенсио Марко 73' ( Камавинга Эдуардо ( 73') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес • Бланко Антонио • Васкес Лукас • Йович Лука • Диас Мариано • Марсело Виера • Лунин Андрей • Лопес Луис • Иско Аларкон • Вальехо Хесус
Буну Яссин • Монтьель Гонсало • 56'Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • 33'Хордан Хоан 82' ( Оскар Родригес ( 82') • Фернандо Режес • Ракитич Иван 71' ( Делани Томас ( 71') • Окампос Лукас • 85'Мир Рафа • Гомес Алехандро 81' ( Торрес Оливер ( 81')
Запасные: Ромеро Иван • Идрисси Уссама • Дмитрович Марко • Гудель Неманья • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Рекик Карим • Аугустинссон Людвиг
28 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Ну а Бенз гангстер уже как не крути. Официально уже
Ну а Асенсио смело может чемоданы собрать. После прихода Мбапе летом его точно продадут, либо наглухо сядет на лавку. Испанец в этим сезоне должен рвать и метать, а играет так себе, очень и очень не стабильно. Такие моменты надо реализовать. Жаль.
Отличный футбол! Севилье респект, как всегда за смелый и атакующий футбол. В начале 1-ого тайма возили Реал как лохов))) Но постепенно мадридцы взяли игру в свои руки и стали давить.
Всех болел Реала с победой ! Ну а барсаглоров конечно с обломом!)))