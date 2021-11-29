«Севилья» не реализовала свои моменты в матче с «Реалом» и в концовке проиграла

Украшением испанского футбольного вечера стал матч лидеров, «Реала» и «Севильи». Уже в дебюте после подачи углового Рафа Мир переправил мяч в сетку ворот. Тут же Милитао подстраховал голкипера и с ленточки выбил мяч подальше. Лукас Окампос сотряс перекладину, а в ответной атаке «Реал» отыгрался - Милитао мощно выстрелил, и мяч от руки голкипера и штанги попал к Кариму Бензема. К сожалению, второй тайм получился безголевым и почти без опасных моментов. Лишь на последних минутах мадридцы вырвали победу после прицельного дальнего удара Винисиуса Жуниора - 2:1.

«Реал» на 4 очка оторвался от второго места, севильцы откатились на четвертую позицию.