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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» не реализовала свои моменты в матче с «Реалом» и в концовке проиграла

29 Ноября 2021 • 00:57 Комментировать (6)
Реал Мадрид
2:1
Севилья
окончен

Украшением испанского футбольного вечера стал матч лидеров, «Реала» и «Севильи». Уже в дебюте после подачи углового Рафа Мир переправил мяч в сетку ворот. Тут же Милитао подстраховал голкипера и с ленточки выбил мяч подальше. Лукас Окампос сотряс перекладину, а в ответной атаке «Реал» отыгрался - Милитао мощно выстрелил, и мяч от руки голкипера и штанги попал к Кариму Бензема. К сожалению, второй тайм получился безголевым и почти без опасных моментов. Лишь на последних минутах мадридцы вырвали победу после прицельного дальнего удара Винисиуса Жуниора - 2:1.

«Реал» на 4 очка оторвался от второго места, севильцы откатились на четвертую позицию.

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:1 Севилья
    12' Мир Рафа (0:1)
(1:1) Бензема Карим 32'    
(2:1) Винисиус Жуниор 87'    
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   69' Милитао Эдер Алаба Давид Менди Ферлан Модрич Лука   73' (Вальверде Федерико (   73') Каземиро Карлос Кроос Тони   61' Асенсио Марко   73' (Камавинга Эдуардо (   73') Бензема Карим Винисиус Жуниор
Запасные: Начо Фернандес Бланко Антонио Васкес Лукас Йович Лука Диас Мариано Марсело Виера Лунин Андрей Лопес Луис Иско Аларкон Вальехо Хесус
Буну Яссин Монтьель Гонсало   56' Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос   33' Хордан Хоан   82' (Оскар Родригес (   82') Фернандо Режес Ракитич Иван   71' (Делани Томас (   71') Окампос Лукас   85' Мир Рафа Гомес Алехандро   81' (Торрес Оливер (   81')
Запасные: Ромеро Иван Идрисси Уссама Дмитрович Марко Гудель Неманья Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Рекик Карим Аугустинссон Людвиг
28 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Реал Мадрид Севилья
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
29 Ноября 2021 в 01:14
Мдаааа,Севилья при счёте 0-1 могла ставить много вопросов по результату. Не знаю чего не хватило. А папа Карло таки ещё остаётся в теме-выжимает максимум из того,что ему осталось в наследство
ARTUR
29 Ноября 2021 в 01:09
Матч понравился , Севилия была очень хороша , по большому счету мадрид отскочил , дежавю просто какое то ,тип топ как при зидане игры нет , но есть результат , Бенз и Вини ,звучит даже будто гангстеры )) в этом сезоне шикарно дуплетом отмечаются .
Underdog !
29 Ноября 2021 в 01:16
Пришел на ум Джонс))) тот,что Винни)))
Ну а Бенз гангстер уже как не крути. Официально уже
ARTUR
29 Ноября 2021 в 01:20
)))
Артур Измаилов
29 Ноября 2021 в 01:06
Севилья не реализовала свои моменты и в концовке проиграла....шо за бред? Ну вообще то и Реал свои моменты не реализовал и побольше андалусцев. А второй тайм Реал вовсе давил Севилью, андалусцы за второй тайм еле еле 1-2 момента создали. Весь второй тайм за Реалом с кучей нереализованными моментами.
Артур Измаилов
29 Ноября 2021 в 01:03
Вини конечно спасибо за победу, шикарный гол! Но сегодня мне больше понравились Алаба и Милитао. Особенно Алаба. Универсальный футболист, отлично играет как в обороне, так и в атаке. Камавинга талант, побольше бы его Анчи выпускал.
Ну а Асенсио смело может чемоданы собрать. После прихода Мбапе летом его точно продадут, либо наглухо сядет на лавку. Испанец в этим сезоне должен рвать и метать, а играет так себе, очень и очень не стабильно. Такие моменты надо реализовать. Жаль.
Отличный футбол! Севилье респект, как всегда за смелый и атакующий футбол. В начале 1-ого тайма возили Реал как лохов))) Но постепенно мадридцы взяли игру в свои руки и стали давить.
Всех болел Реала с победой ! Ну а барсаглоров конечно с обломом!)))
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окончен Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад
окончен Кадис 1:4 Атлетико М
окончен Реал Мадрид 2:1 Севилья
29.11  23:00 Осасуна ... Эльче 1.86 3.5 4.6
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