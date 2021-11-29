Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 273 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эльче» назначил нового главного тренера официально

29 Ноября 2021 • 00:49 Комментировать
Осасуна
...
Эльче
1.85 3.40 4.60
Через 21 ч. 0 мин.

Неделю назад «Эльче» отправил в отставку своего главного тренера Франа Эскрибу в связи с плохими результатами команды в последнее время. Найти для футболистов нового наставника испанскому клубу удалось уже на этих выходных.

Им стал бывшей рулевой «Уэски» Франсиско Хавьер Родригес, такая информация появилась на официальном сайте команды. Отмечается, что контракт с 43-летнем специалистом подписан до конца текущего сезона, после чего его будущее будет зависеть от положения «Эльче» в турнирной таблице Ла Лиги.

Уточним, что на данный момент один из аутсайдеров первенства занимает 18-ю строчку в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эльче Франсиско Хавьер Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад
окончен Кадис 1:4 Атлетико М
окончен Реал Мадрид 2:1 Севилья
29.11  23:00 Осасуна ... Эльче 1.86 3.5 4.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
00:57 · Испания. Ла Лига
«Севилья» не реализовала свои моменты в матче с «Реалом» и в концовке проиграла 6
00:49 · Испания. Ла Лига
«Эльче» назначил нового главного тренера официально
28 Ноября
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид – «Севилья» - 2:1 (закончен) 1
22:25 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» за тайм разгромил аутсайдера
22:09 · Испания. Ла Лига
Обнародованы стартовые составы на матч между лидерами Ла Лиги «Реалом» и «Севильей»
20:11 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» оступился в матче с «Эспаньолом» и попрощался с лидерством
19:35 · Испания. Ла Лига
«Кадис» – «Атлетико» Мадрид - 1:4 (закончен)
17:58 · Испания. Ла Лига
Хет-трик Хуанми позволил «Бетису» разобраться с «Леванте»
17:53 · Испания. Ла Лига
Ракитич: «Эта версия «Реала» - лучшая за последние два года»
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» поборется с «Ювентусом» за Марсьяля 1 слухи
15:28 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не станет менять позицию Винисиуса, даже если придёт Мбаппе
14:54 · Испания. Ла Лига
​«Реал» подпишет новый контракт с Родриго
12:47 · Испания. Ла Лига
​Хави прокомментировал спорный эпизод с рукой Пике
11:47 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Торреса в «Барселону» откладывается слухи
11:26 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти попросили выбрать между Мбаппе и Холанном 6
Все новости
Рекомендуем