Неделю назад «Эльче» отправил в отставку своего главного тренера Франа Эскрибу в связи с плохими результатами команды в последнее время. Найти для футболистов нового наставника испанскому клубу удалось уже на этих выходных.

Им стал бывшей рулевой «Уэски» Франсиско Хавьер Родригес, такая информация появилась на официальном сайте команды. Отмечается, что контракт с 43-летнем специалистом подписан до конца текущего сезона, после чего его будущее будет зависеть от положения «Эльче» в турнирной таблице Ла Лиги.

Уточним, что на данный момент один из аутсайдеров первенства занимает 18-ю строчку в чемпионате.