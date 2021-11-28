«Атлетико» за тайм разгромил аутсайдера

«Атлетико» набирает ход в Ла Лиге. В 15-м туре чемпионы гостили у «Кадиса», который пока не блещет и после нулевого первого тайма устроили сопернику разгром после перерыва - 4:1. Голы на счету Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. Мяч аутсайдеров записан как автогол Яна Облака.

«Атлетико» настиг «Реал Сосьедад» на втором месте.