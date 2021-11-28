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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» за тайм разгромил аутсайдера

28 Ноября 2021 • 22:25 Комментировать
Кадис
1:4
Атлетико М
окончен

«Атлетико» набирает ход в Ла Лиге. В 15-м туре чемпионы гостили у «Кадиса», который пока не блещет и после нулевого первого тайма устроили сопернику разгром после перерыва - 4:1. Голы на счету Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. Мяч аутсайдеров записан как автогол Яна Облака.

«Атлетико» настиг «Реал Сосьедад» на втором месте.

Протокол игры  
Кадис 1:4 Атлетико М
    56' Лемар Тома (0:1)
    70' Гризманн Антуан (0:2)
    76' Корреа Анхель (0:3)
(1:3) Лосано Энтони 86'    
    86' Кунья Матеус (1:4)
Ледесма Херемиас Карселен Исаак Ароян Вараздат Кала Хуан Альфонсо Луис Санчес Сальвадор   78' (Чапела Иван (   78') Йонссон Йенс   82'   83' (Хименес Фали (   83') Алекс Фернандес   24'   83' (Бастида Альваро (   83') Переа Альберто   68' (Негредо Альваро (   68') Лосано Энтони Собрино Рубен   77' (Арзамендия Сантьяго (   77')
Запасные: Андоне Флорин Хиль Давид Мауро Маркос Хименес Альваро II Алехо Иван Осмаич Милутин Чуст Виктор
Облак Ян Льоренте Маркос Савич Стефан Хименес Хосе   34' (Фелипе Аугусто IV (   34') Эрмосо Марио Лемар Тома   73' (Корреа Анхель (   73') Коке Хорхе Де Пауль Родриго Карраско Янник Суарес Луис   73' (Кунья Матеус (   73') Гризманн Антуан
Запасные: Кондогбия Жоффрей Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Эррера Эктор
28 ноября. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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окончен Бетис 3:1 Леванте
окончен Эспаньол 1:0 Реал Сосьедад
окончен Кадис 1:4 Атлетико М
Идет 45 минута Реал Мадрид 1:1 Севилья 1.79 3.9 4.4
29.11  23:00 Осасуна ... Эльче 1.86 3.5 4.6
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