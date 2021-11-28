«Атлетико» за тайм разгромил аутсайдера

«Атлетико» набирает ход в Ла Лиге. В 15-м туре чемпионы гостили у «Кадиса», который пока не блещет и после нулевого первого тайма устроили сопернику разгром после перерыва - 4:1. Голы на счету Тома Лемара, Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Матеуса Куньи. Мяч аутсайдеров записан как автогол Яна Облака.
«Атлетико» настиг «Реал Сосьедад» на втором месте.
Протокол игры
|Кадис
|1:4
|Атлетико М
|56' Лемар Тома (0:1)
|70' Гризманн Антуан (0:2)
|76' Корреа Анхель (0:3)
|(1:3) Лосано Энтони 86'
|86' Кунья Матеус (1:4)
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Ароян Вараздат • Кала Хуан • Альфонсо Луис • Санчес Сальвадор 78' ( Чапела Иван ( 78') • Йонссон Йенс 82' 83' ( Хименес Фали ( 83') • Алекс Фернандес 24' 83' ( Бастида Альваро ( 83') • Переа Альберто 68' ( Негредо Альваро ( 68') • Лосано Энтони • Собрино Рубен 77' ( Арзамендия Сантьяго ( 77')
Запасные: Андоне Флорин • Хиль Давид • Мауро Маркос • Хименес Альваро II • Алехо Иван • Осмаич Милутин • Чуст Виктор
Облак Ян • Льоренте Маркос • Савич Стефан • Хименес Хосе 34' ( Фелипе Аугусто IV ( 34') • Эрмосо Марио • Лемар Тома 73' ( Корреа Анхель ( 73') • Коке Хорхе • Де Пауль Родриго • Карраско Янник • Суарес Луис 73' ( Кунья Матеус ( 73') • Гризманн Антуан
Запасные: Кондогбия Жоффрей • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор
28 ноября. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".