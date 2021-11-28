Обнародованы стартовые составы на матч между лидерами Ла Лиги «Реалом» и «Севильей»

В очном противостоянии судьбу промежуточного первого места будут выяснять мадридский «Реал» и «Севилья». Тренерские штабы обоих коллективов уже назвали стартовые составы на центральный матч тура в Ла Лиге.

Карло Анчелотти доверил место в атаке Винисиусу Жуниору, Кариму Бензема и Марко Асенсио, оставив на скамейке Лукаса Васкеса.

Что касается «Севильи», то Хулен Лопетеги с первых минут бросил в бой Алехандро Гомеса, который только недавно восстановился от травмы, а также предпочел Рафу Мира в качестве единственного форварда.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция данной встречи.