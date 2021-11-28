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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обнародованы стартовые составы на матч между лидерами Ла Лиги «Реалом» и «Севильей»

28 Ноября 2021 • 22:09 Комментировать
Реал Мадрид
1:1
Севилья
1.65 4.10 5.00
перерыв
В очном противостоянии судьбу промежуточного первого места будут выяснять мадридский «Реал» и «Севилья». Тренерские штабы обоих коллективов уже назвали стартовые составы на центральный матч тура в Ла Лиге.

Карло Анчелотти доверил место в атаке Винисиусу Жуниору, Кариму Бензема и Марко Асенсио, оставив на скамейке Лукаса Васкеса.

Что касается «Севильи», то Хулен Лопетеги с первых минут бросил в бой Алехандро Гомеса, который только недавно восстановился от травмы, а также предпочел Рафу Мира в качестве единственного форварда.  

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция данной встречи.


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Реал Мадрид Севилья
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окончен Кадис 1:4 Атлетико М
Идет 45 минута Реал Мадрид 1:1 Севилья 1.79 3.9 4.4
29.11  23:00 Осасуна ... Эльче 1.86 3.5 4.6
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