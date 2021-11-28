Обнародованы стартовые составы на матч между лидерами Ла Лиги «Реалом» и «Севильей»

В очном противостоянии судьбу промежуточного первого места будут выяснять мадридский «Реал» и «Севилья». Тренерские штабы обоих коллективов уже назвали стартовые составы на центральный матч тура в Ла Лиге.
Карло Анчелотти доверил место в атаке Винисиусу Жуниору, Кариму Бензема и Марко Асенсио, оставив на скамейке Лукаса Васкеса.
Что касается «Севильи», то Хулен Лопетеги с первых минут бросил в бой Алехандро Гомеса, который только недавно восстановился от травмы, а также предпочел Рафу Мира в качестве единственного форварда.
С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция данной встречи.
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окончен
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Бетис
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3:1
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Леванте
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окончен
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Эспаньол
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1:0
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Реал Сосьедад
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окончен
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Кадис
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1:4
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Атлетико М
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Идет 45 минута
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Реал Мадрид
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1:1
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Севилья
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1.79
3.9
4.4
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29.11 23:00
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Осасуна
|
...
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Эльче
|
1.86
3.5
4.6