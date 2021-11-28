Ракитич: «Эта версия «Реала» - лучшая за последние два года»

Уже сегодня, 28-го ноября, «Севилье» предстоит нелегкое испытание – для подтверждения своих намерений на борьбу за чемпионство Ла Лиги подопечным Хулена Лопетеги необходимо навязать борьбу «Реалу», лидеру первенства.

Полузащитник команды Иван Ракитич считает, что для успеха игрокам нужно приложить максимум условий. По его словам, сейчас мадридцы вышли на пик своей формы.

«Это лучшая версия «Реала» за последние два года. Сплав опыта и молодости. Они редко ошибаются, поэтому и нам стоит быть более сфокусированными. Мы действительно воодушевлены в преддверии матча», - цитирует хорвата издание AS.