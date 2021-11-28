​Анчелотти не станет менять позицию Винисиуса, даже если придёт Мбаппе

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти не собирается менять позицию Винисиуса Жуниора. В сезоне 2021/2022 бразилец провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 7 результативных передач на партнёра.

Анчелотти намерен и дальше использовать Винисиуса в качестве левого вингера, даже если летом в «Реал» перейдёт Килиан Мбаппе.

«Винисиус всегда будет играть слева, какой бы футболист ни пришёл в команду», - слова Анчелотти на своих страницах приводит ABC.

Добавим, что следующим летом Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в качестве свободного агента. Контракт форварда с «ПСЖ» истекает в конце сезона.