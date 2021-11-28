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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» подпишет новый контракт с Родриго

28 Ноября 2021 • 14:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
1.65 4.10 5.00
Через 6 ч. 19 мин.

20-летний Родриго пока не является твёрдым игроком основного состава «Реала». В сезоне 2021/2022 бразильский вингер ни разу не провёл на поле все 90 минут. Суммарно Родриго отыграл 610 минут в 16 играх, то есть в среднем он пока проводит на поле чуть более 38 минут.

В «Реале» считают Родриго важным игроком на будущее, поэтому в ближайшие месяцы с ним будет заключён новый контракт. Если верить данным ABC, новое трудовое соглашение будет рассчитано на 6 лет. Заработная плата бразильца вырастет до 6 миллионов евро за сезон, не считая бонусов, которые тоже будут прописаны.

Напомним, что Родриго стал игроком «Реала» летом 2019 года.

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Реал Мадрид Родриго
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