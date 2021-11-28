​Анчелотти попросили выбрать между Мбаппе и Холанном

В преддверии матча чемпионата Испании против «Севильи» с журналистами пообщался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Среди прочего, итальянского тренера попросили выбрать между Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингом Холанном из дортмундской «Боруссии».

«Мне нравятся хорошие футболисты, а Мбаппе и Холанн являются хорошими футболистами», - высказался Анчелотти, ловко уйдя от прямого ответа.

Стоит сказать, что слухи связывают «Реал» как с Килианом Мбаппе, так и с Эрлингом Холанном. Переезд в Мадрид Мбаппе кажется более вероятным, учитывая слова игрока о желании примерить на себе футболку королевского клуба.