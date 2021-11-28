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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти попросили выбрать между Мбаппе и Холанном

28 Ноября 2021 • 11:26 Комментировать (3)
Реал Мадрид
...
Севилья
1.65 4.10 5.00
Через 9 ч. 11 мин.

В преддверии матча чемпионата Испании против «Севильи» с журналистами пообщался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти. Среди прочего, итальянского тренера попросили выбрать между Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингом Холанном из дортмундской «Боруссии».

«Мне нравятся хорошие футболисты, а Мбаппе и Холанн являются хорошими футболистами», - высказался Анчелотти, ловко уйдя от прямого ответа.

Стоит сказать, что слухи связывают «Реал» как с Килианом Мбаппе, так и с Эрлингом Холанном. Переезд в Мадрид Мбаппе кажется более вероятным, учитывая слова игрока о желании примерить на себе футболку королевского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
28 Ноября 2021 в 13:00
Сегодня есть один клуб пассажирами. Это ПСЖ. Видимо, скоро к нему добавится Реал.
ARTUR
28 Ноября 2021 в 11:56
В команде большая часть игроков пенсионеры ,вторая часть дорогие пассажиры ,ни Мбаппе а тем более Эрлинг не потянет на себе такой клуб как Реал .
АнтиУкр
28 Ноября 2021 в 11:48
Если выбирать ,то конечно Мбаппе .При живом Бензема в команде ,Холанн не понадобится ...
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