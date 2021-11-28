Учитывая финансовые трудности, «Барселоне» приходится работать над вариантами усиления состава без больших затрат. Такой подход может поспособствовать переезду на «Камп Ноу» Месута Озила, которым, как говорят слухи, недовольны в «Фенербахче».

Если Озил действительно покинет «Фенербахче», клуб попробует подписать Иско из «Реала». Об этом пишет Goal.com, ссылаясь на Fichajes.

Иско может достаться «Фенербахче» бесплатно, ведь его действующий контракт с «Реалом» истекает в конце сезона 2021/2022.

В этом сезоне Иско получает не так много игрового времени – он провёл на поле 177 минут в семи матчах и забил один гол.