Анчелотти: «Против «Севильи» нужно продемонстрировать лучшую версию «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в рамках очередного тура чемпионата Испании. Итальянский специалист заявил, что его подопечным стоит серьезно настроиться на противостояние с одним из лидеров первенства.

«От нас многое потребуется в этой игре. Чтобы взломать такой организованный и обладающий многими качествами коллектив, нужно продемонстрировать лучшую версию «Реала». Надо побеждать, чтобы подчеркнуть свои намерения на трофей. Мое будущее? Хочу остаться в Мадриде как можно дольше и вывести команду на поединок уже на нашем обновленном стадионе», - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что встреча первого и второго места Ла Лиги запланирована на воскресенье, 28-го ноября. Начало - в 23:00 по московскому времени.