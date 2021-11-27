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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Против «Севильи» нужно продемонстрировать лучшую версию «Реала»

27 Ноября 2021 • 22:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
1.65 4.10 5.00
Через 23 ч. 44 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в рамках очередного тура чемпионата Испании. Итальянский специалист заявил, что его подопечным стоит серьезно настроиться на противостояние с одним из лидеров первенства.

«От нас многое потребуется в этой игре. Чтобы взломать такой организованный и обладающий многими качествами коллектив, нужно продемонстрировать лучшую версию «Реала». Надо побеждать, чтобы подчеркнуть свои намерения на трофей. Мое будущее? Хочу остаться в Мадриде как можно дольше и вывести команду на поединок уже на нашем обновленном стадионе», - сказал Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что встреча первого и второго места Ла Лиги запланирована на воскресенье, 28-го ноября. Начало - в 23:00 по московскому времени.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья
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