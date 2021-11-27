Черышев принял участие в ничейной битве «Валенсии» и «Райо Вальекано»

В матче 15-го тура играли середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Райо Вальекано». Хозяева поля быстро открыли счет после гола Карлоса Солера с 11 метров и отдали инициативу противнику, который был острее и закономерно отыгрался на 64-й минуте - 1:1. Игра запомнится обилием карточек - 11 на две команды. Добавим, что Денис Черышев также играл, но не много, выйдя на замену на 82-й минуте.