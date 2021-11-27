Черышев принял участие в ничейной битве «Валенсии» и «Райо Вальекано»

В матче 15-го тура играли середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Райо Вальекано». Хозяева поля быстро открыли счет после гола Карлоса Солера с 11 метров и отдали инициативу противнику, который был острее и закономерно отыгрался на 64-й минуте - 1:1. Игра запомнится обилием карточек - 11 на две команды. Добавим, что Денис Черышев также играл, но не много, выйдя на замену на 82-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Солер Карлос 19'
|64' Паласон Иси (1:1)
Силлессен Яспер • Фулкье Димитри • 62'Альдерете Омар • 45'Дьякаби Муктар • 45'Гайя Хосе • 55'Солер Карлос • 27'Васс Даниэль 68' 82' ( Муса Юнус ( 82') • Гильямон Уго • Кошта Элдер 82' ( Черышев Денис ( 82') • Дуро Уго • Гуэдеш Гонсалу 63' ( Макси Гомес ( 63')
Запасные: Андре Маркос • Коба Куандреди • Джейсон • Вальехо Ману • Пиччини Кристиано • Хауме Доменек • Мамардашвили Георгий • Рачич Урош
Димитриевски Столе • Балью Иван • Савельич Эстебан • 19'Катена Алехандро • 73'Гарсия Франсиско III • Валентин Оскар • 75'Комесанья Санти • 55'Паласон Иси 55' 79' ( Мартин Андрес ( 79') • Лопес Унаи 59' ( Посо Хосе ( 59') • Гарсия Альваро III • Гвардиола Серхи 79' ( Бебе Тьягу ( 79')
Запасные: Морено Серхио II • Эрнандес Марио • Мараш Никола • Зидан Люка • Касми Ясин • Кевин Родригес • Ivan Arboleda
27 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).