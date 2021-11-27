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Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев принял участие в ничейной битве «Валенсии» и «Райо Вальекано»

27 Ноября 2021 • 20:13 Комментировать
Валенсия
1:1
Райо Вальекано
окончен

В матче 15-го тура играли середняки Ла Лиги «Валенсия» и «Райо Вальекано». Хозяева поля быстро открыли счет после гола Карлоса Солера с 11 метров и отдали инициативу противнику, который был острее и закономерно отыгрался  на 64-й минуте - 1:1. Игра запомнится обилием карточек - 11 на две команды. Добавим, что Денис Черышев также играл, но не много, выйдя на замену на 82-й минуте.

Протокол игры  
Валенсия 1:1 Райо Вальекано
(1:0) Солер Карлос 19'    
    64' Паласон Иси (1:1)
Силлессен Яспер Фулкье Димитри   62' Альдерете Омар   45' Дьякаби Муктар   45' Гайя Хосе   55' Солер Карлос   27' Васс Даниэль   68'   82' (Муса Юнус (   82') Гильямон Уго Кошта Элдер   82' (Черышев Денис (   82') Дуро Уго Гуэдеш Гонсалу   63' (Макси Гомес (   63')
Запасные: Андре Маркос Коба Куандреди Джейсон Вальехо Ману Пиччини Кристиано Хауме Доменек Мамардашвили Георгий Рачич Урош
Димитриевски Столе Балью Иван Савельич Эстебан   19' Катена Алехандро   73' Гарсия Франсиско III Валентин Оскар   75' Комесанья Санти   55' Паласон Иси   55'   79' (Мартин Андрес (   79') Лопес Унаи   59' (Посо Хосе (   59') Гарсия Альваро III Гвардиола Серхи   79' (Бебе Тьягу (   79')
Запасные: Морено Серхио II Эрнандес Марио Мараш Никола Зидан Люка Касми Ясин Кевин Родригес Ivan Arboleda
27 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Райо Вальекано
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27.11  23:00 Вильярреал ... Барселона 3 3.6 2.33
28.11  16:00 Бетис ... Леванте 1.65 4 5.4
28.11  18:15 Эспаньол ... Реал Сосьедад 3.35 3.3 2.3
28.11  20:30 Кадис ... Атлетико М 6.8 4.1 1.54
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